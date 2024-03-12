Андрей Воробьев: в модернизацию котельных и теплосетей в Королеве инвестируют 2,8 млрд рублей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Королев посетил микрорайон Юбилейный, где с управдомами обсудил ситуацию с теплоснабжением в муниципалитете. В частности, говорили о котельной №3А, на которой не раз выявляли нарушения. Последняя крупная авария произошла в январе — из-за сбоя пришлось переключиться на резервный котел. На данный момент ремонтные работы уже проведены.

«Хочу поблагодарить всех, кто работает на котельной — быстро, качественно восстановили котел. Знаю также, что и жителей информировали, разъясняли нюансы — эта коммуникация, диалог очень важны. У нас продолжается реализация большой программы модернизации котельных и сетей в каждом городском округе. В частности, в Королеве будет инвестировано порядка 2,8 миллиарда рублей», - сообщил глава региона.

Он отметил, что котельную №3А полностью реконструируют, заменив на ней оборудование. На объекте будут установлены новые мощные котлы отечественного производства. Завершение работ запланировано на 2026 год.

Также в ходе модернизации в округе проведут работы еще на двух котельных — «Самаровка» и «Текстильщик». Помимо этого, капитально отремонтируют линию центрального отопления между котельными №77 и №3А в Юбилейном. Всего заменят восемнадцать километров сетей, отремонтируют водоводы и питающие котельные.

Программа рассчитана до 2027 года. По словам Воробьева, в настоящее время проводятся работы по проектированию, ревизии, торгам, поиску подрядчиков.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев в ходе поездки в Королев дал старт строительству новой поликлиники на улице Циолковского.