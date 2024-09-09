Представительницы Подмосковья завоевали награды на первенстве мира по женской борьбе

Подмосковные спортсмены завоевали одну золотую и одну бронзовую медали на первенстве мира по женской борьбе в Испании, награды стали единственными среди 10 россиянок, выступавших на мировом первенстве. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Алина Шевченко заняла первое место в весовой категории до 68 килограммов, она победила соперницу из Турции Айсу Еркан со счетом 12:2. Маргарита Салназарян завоевала «бронзу» в весовой категории до 65 килограммов. ​Обе спортсменки национальной сборной России представляют городской округ Егорьевск и областной центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта. Отметим, что соревнования проходили в испанском городе Понтеведра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.