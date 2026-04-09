«Прекраснейшая»: 69-летняя Наталья Андрейченко поразила поклонников роскошным образом

Российская актриса Наталья Андрейченко восхитила поклонников своим внешним видом, сообщает Super.ru. В личном блоге она опубликовала видеоролик, на котором предстала в роскошном образе, со стильной укладкой и макияжем. Судя по обстановке, видео было записано на съемках нового проекта.

Подпись к посту гласила: «Don't worry! Be happy! Не волнуйтесь! Будьте счастливы!» Поклонники пришли в настоящий восторг и оставили множество комплиментов. 69-летнню артистку назвали шикарной женщиной и прекраснейшей актрисой.

Андрейченко — одна из самых ярких и запоминающихся актрис советского кино, чья звездная роль Мэри Поппинс в одноименном музыкальном фильме 1983 года сделала ее кумиром миллионов зрителей.

В конце 80-х артистка приняла судьбоносное решение: ради брака с известным австрийским актером и режиссером Максимилианом Шеллом она оставила блестящую карьеру в СССР и переехала в США, посвятив себя семье. Но после развода в 2005-м году вернулась в Россию.

