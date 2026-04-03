Премия BraVo объявила ведущих и спецгостей

14 апреля на Исторической сцене Большого театра случится то, ради чего завсегдатаи светской хроники и ценители высокой музыки уже открывают календари: VIII Международную профессиональную премию BraVo представят двое. Бессменная ведущая проекта Елена Север — актриса, певица, продюсер, чье имя уже сродни бренду BraVo, — выйдет на сцену вместе с популярным шоуменом Вячеславом Макаровым, который в прошлые разы доказал, что умеет добавлять церемонии и драйв, и живые эмоции.

Для Елены Север каждый выход к микрофону на BraVo — не работа, а личная миссия. Она говорит об этом без пафоса, но с полной самоотдачей: вести церемонию — колоссальная честь и ответственность, потому что на сцене будут те, кому хочется без устали кричать «браво». Ее задача — не просто объявить имена, а превратить вечер в настоящий праздник. И судя по прошлым годам, дуэт с Макаровым это умеет: их тандем уже полюбился публике как гармоничная часть грандиозного действа.

Но главное, конечно, не ведущие. В программе — выступления звезд из стран БРИКС, СНГ и партнеров премии, с неожиданными музыкальными сюрпризами и классикой в непривычном прочтении. А в списке специальных гостей — имена, заставляющие замирать: прима-балерина Большого Светлана Захарова, оперная дива Аида Гарифуллина и лучший бас мира Ильдар Абдразаков. И это не финал: организаторы обещают еще одного гостя, чье выступление станет отдельным подарком.

Ранее сообщалось, что звезды Захарова и Гарифуллина выйдут на сцену Большого в рамках премии Bravo.