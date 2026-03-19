Звездный дуэт: прима-балерина и оперная дива украсят гала-концерт в Москве

До одного из самых ожидаемых событий в мире академической музыки осталось меньше месяца. Организаторы VIII Международной профессиональной музыкальной премии BraVo раскрыли имена первых специальных гостей, которые выйдут на Историческую сцену Государственного академического Большого театра 14 апреля. Ими станут две звезды мировой величины, олицетворяющие славу русской исполнительской школы: народная артистка РФ, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова и заслуженная артистка РФ, оперная дива Аида Гарифуллина.

Церемония вручения премии, которая вот уже восемь лет проходит при поддержке Radio Monte Carlo, давно переросла формат обычного награждения. Для столицы это событие стало своеобразным маркером открытия культурной весны, местом встречи мировых звезд оперы и балета с благодарной публикой. Нынешний состав гостей только подтверждает высокий статус мероприятия.

Имя Светланы Захаровой не нуждается в представлении для поклонников хореографии. Ее партии в «Жизели», «Лебедином озере» и «Дамe с камелиями» признаны эталоном не только технического совершенства, но и глубокого драматизма. За плечами балерины — сцены Ла Скала, Метрополитен-оперы и Мариинского театра. Для самой артистки участие в премии BraVo — давняя традиция.

«В области классического искусства практически не существует премий, исключая государственные. Поэтому премия BraVo — важное и нужное событие, которое делает классическую музыку ближе аудитории, влюбляет в нее новых зрителей», — поделилась прима с организаторами.

Компанию на сцене Захаровой составит оперная дива с уникальным драматическим дарованием. Аида Гарифуллина, чье сопрано звучит в лучших залах мира — от Венской оперы до Ковент-Гарден, покорила международную публику не только вокалом, но и редкой сценической харизмой. Российские зрители знают ее по партии Наташи Ростовой на сцене Мариинки, а европейские меломаны рукоплескали ее Мюзетте в «Богеме» Пуччини и Виолетте в легендарной «Травиате» Франко Дзеффирелли на фестивале «Арена ди Верона».

Для ценителей прекрасного возможность увидеть двух див в один вечер — событие экстраординарное. Однако организаторы намекают, что это лишь часть грандиозной программы. В ближайшее время пресс-служба премии пообещала раскрыть имена иностранных звезд, которые примут участие в гала-концерте, а также объявить еще одного специального гостя, чье появление станет настоящим подарком для зрителей.

Ранее сообщалось, что церемония BraVo в Москве в восьмой раз объединит музыкантов со всего мира.