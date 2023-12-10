Преподавательница из Екатеринбурга с легкостью перепела певца Шамана
Фото: [© РИА Новости / Максим Блинов]
В эфире «Первого канала» прошел финал музыкального шоу «Перепой звезду». 24-летняя педагог по сценической речи из Екатеринбурга Татьяна Смирнягина бросила вызов популярному российскому исполнителю Шаману (Ярослав Дронов).
Певцам пришлось вместе спеть композицию «Ты моя». По итогам выступления, Татьяна одержала безоговорочную победу со счетом 5:0. Все судьи, среди которых Петр Дранга, Денис Казанский, Лариса Гузеева, Надежда Михалкова и Егор Кончаловский, отдали предпочтение вокалу уроженки Екатеринбурга.
«Это программа, которая дает шанс показать свои таланты, называется „Перепой звезду“, и я со всей ответственностью заявляю, что мне перепеть звезду не удалось», — сказал певец Шаман.
Ранее сообщалось, что участники «Песни года» вынудили певца Шамана уйти со сцены посреди выступления.