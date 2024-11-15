Тайсон влепил пощечину своему сопернику Полу на финальной битве взглядов

Американский боксер-профессионал Майк Тайсон шокировал зрителей, ударив своего оппонента Джейка Пола по лицу во время финальной битвы взглядов. Видео распространилось в СМИ и соцсетях.

Инцидент произошел на сцене, где Тайсон неожиданно дал пощечину Полу, а затем умышленно покинул мероприятие, оставив зрителей в шоке.

Эта встреча предшествует первому профессиональному бою Тайсона с 2005 года, в котором оба боксера надеются продемонстрировать свои навыки на ринге. Поединок пройдет ближайшей ночью на вечере бокса в Арлингтоне (штат Техас).

Тайсон, который оказался на полкилограмма тяжелее своего оппонента, имеет за плечами 58 поединков, из которых одержал победу в 50 (44 нокаутом), и 6 поражений. На счету Пола 11 боев, в которых он одержал 10 побед (7 нокаутом) и потерпел одно поражение.

Поединок пройдет в формате восьми раундов по две минуты, с ориентировочным временем начала в 7:00 мск.

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