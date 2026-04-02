«Превратилась в настоящую красавицу»: поклонники присоединились к поздравлениям дочери Миллы Йовович

Голливудская актриса, сыгравшая в «Пятом элементе» и «Обители зла», Милла Йовович опубликовала трогательное поздравление своей 11-летней дочери. Актриса поделилась фотографией девочки и рассказала, каким человеком она растет в семье, пишет Womanhit.ru.

Дэшиел — средняя дочь актрисы и режиссера Пола Андерсона (пара поженилась летом 2009 года). У супругов также есть дочери Эвер и Ошин.

По словам Миллы, именинница является центром жизни семьи, объединяя всех близких. Актриса назвала ее самым добрым, искренним и заботливым человеком в семье: девочка всегда старается видеть в людях только хорошее и готова согреть окружающих своей любовью и вниманием.

Подписчики Миллы присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что ее дочь заметно повзрослела и превратилась в настоящую красавицу.

