В среду, 21 января, азербайджанский клуб на своем поле вырвал победу у немецкого «Айнтрахта» (3:2), забив решающий мяч в компенсированное время. При этом глава Азербайджана остался крайне недоволен судейством в матче.

«Несмотря на предвзятые решения арбитра, справедливость восторжествовала. Это уже не первый случай, когда назначенные УЕФА судьи своими необъективными и сомнительными решениями пытаются помешать победному пути «Карабаха». Надеюсь, УЕФА прояснит, кем и на каких основаниях был назначен этот арбитр», — написал Ильхам Алиев в своей соцсети.

Матч обслуживал швейцарский арбитр Сандро Шерер. На играх Лиги чемпионов он работает с 2020 года, а в 2025 году судил финальный матч Лиги наций УЕФА между Испанией и Португалией (2:2, 3:5 — пенальти).

«Карабах» в семи матчах общего этапа Лиги чемпионов набрал 10 очков и занимает 18-е место. В заключительном туре азербайджанский клуб сыграет на выезде с «Ливерпулем».

Портал «Подмосковье сегодня» проанализировал матчи седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов.