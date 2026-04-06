Президент «Динамо» назвал причины провала команды в Кубке Гагарина

Московское «Динамо» провело пресс-конференцию по итогам сезона 2025/2026 в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Бело-голубые заняли седьмое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф всухую проиграли минским одноклубникам — 0:4.

На вопросы журналистов отвечали президент клуба Виктор Воронин, генеральный директор Сергей Сушко, главный тренер Вячеслав Козлов и капитан команды Игорь Ожиганов.

Вячеслав Козлов, назначенный главным тренером по ходу сезона вместо Алексея Кудашова, заявил, что в плей-офф команде не хватило глубины состава. Были и сугубо игровые моменты: подвела собственная реализация, а соперник дисциплинированно играл в защите.

«В некоторой степени чехарда, в некоторой степени отсутствие опоры на динамовских воспитанников, в некоторой степени значительная ротация — они к этому и приводят. Надо делать выводы и меняться», — назвал причины провала Виктор Воронин.

Он заявил, что готов взять на себя ответственность за провал бело-голубых. Во второй половине апреля должно пройти заседание совета директоров «Динамо», на котором определится будущее руководства и тренерского штаба команды. Президент клуба отметил, что постоянная смена тренерского штаба и руководства не может привести к большой победе.

