Президент «Динамо» раскрыл причины увольнения тренера Кудашова

Президент московского «Динамо» Виктор Воронин рассказал в интервью «Чемпионату», почему по ходу сезона клуб решился на увольнение одного из самых авторитетных российских хоккейных тренеров Алексея Кудашова.

Кудашов возглавлял «Динамо» с 2021 года. Воронин рассказал, что на первом этапе тренер представил многолетнюю программу омоложения состава, но с каждым годом «Динамо» становилось все более возрастной командой. Кроме того, руководство раздражала чехарда с игроками.

«Тот же Броссо, который поиграл у нас короткое время, то ему нужен, то не нужен. То Рашевский нужен, то Рашевский не нужен. И вот вся эта чехарда с игроками привела к тому, что нам пришлось выбирать — либо и дальше постоянно тасовать команду, либо вносить коррективы в тренерский штаб», — сказал Воронин.

В ноябре 2025 года последовала отставка Кудашова. Место главного тренера занял Вячеслав Козлов, который был ассистентом Кудашова. «Динамо» финишировало в регулярном чемпионате на шестом месте в Западной конференции. В первом раунде плей-офф бело-голубые встретятся со своими минскими одноклубниками.

