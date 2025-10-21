Президент ФСБР Мамиашвили пожелал, чтобы Господь дал разум украинской спортсменке

Чемпионка мира и Европы 2025 года заявила, что ей некомфортно бороться с российскими спортсменками, но она вынуждена это делать. В четвертьфинале чемпионата Европы Белинская победила россиянку Ксению Буракову.

«У нее ведь есть выбор — она может просто не приезжать на соревнования, где выступают наши спортсмены. Если не готова, пусть принимает те условия, которые всегда сопутствовали спорту и олимпийской хартии. Могу только посочувствовать ей и пожелать, чтобы Господь дал ей разум и благополучие», — сказал Мамиашвили.

Он подчеркнул, что слова украинки никак не повлияют на отношение к российским борцам в мире. Глава ФСБР указал, что подавляющее большинство в мировом спорте не разделяет таких позиций. Мамиашвили отметил, что матчевая встреча между сборными России и США прошла с использованием национальных флагов и гимнов.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на заявление главы НОК Украины Вадима Гутцайта, который назвал «победой Украины» запрет на российскую символику на ОИ.