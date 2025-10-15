Президент IBA Кремлев назвал двух человек, которые могут решить вопрос с допуском российских спортсменов

Он отметил, что некоторые спортивные функционеры и федерации недоработали. Кремлев призвал ничего не бояться, в том числе международных боссов спорта.

«Я вам напомню, что Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе. Это Америка. Если сблизятся наши национальные лидеры — Путин и Трамп — то наши спортсмены поедут со своими флагами и гимном. Только два человека могут всё решить. Остальные люди в МОК — это марионетки», — сказал Кремлев.

Международная федерация бокса под руководством Кремлева изначально отказалась отстранять российских спортсменов. Они выступают на международных соревнованиях с флагом и гимном.

Ранее стало известно, что ФК «Шахтер» из ДНР планирует выступать с 2026 года во Второй лиге чемпионата России.