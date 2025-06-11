Президент «Ростова» опроверг слухи о глобальной перестройке команды

Он отметил, что клуб продолжает партнерство с правительством региона, а работа, в том числе на трансферном рынке, ведется в штатном режиме.

«Кардинальных изменений в основном составе не планируется. Касаемо тренеров, штаб команды, ключевые специалисты основы продолжат работу по подготовке к сезону 2025/2026», — говорится в заявлении.

Главным тренером «Ростова» останется Джонатан Альба, работавший в штабе Валерия Карпина и руководивший командой в весенней части чемпионата. Однако потерь в составе избежать не удастся. Николай Комличенко уже подписал контракт с «Локомотивом», близок к переходу в другой клуб Максим Осипенко. Кроме того, клубы из первой шестерки РПЛ имеют интерес к защитникам Илье Вахании и Андрею Ланговичу, полузащитникам Кириллу Щетинину и Ивану Комарову.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал о возможных изменениях в составе «Локомотива».