Президент словенского «Целе» назвал главу УЕФА поклонником российского футбола

Президент словенского футбольного клуба «Целе» и вице-президент Федерации скейтбординга России Валерий Колотило в разговоре с «Чемпионатом» высказался о возвращении российского футбола на международную арену.

Он назвал президента УЕФА словенца Александера Чеферина большим поклонником российского футбола. По мнению Колотило, Чеферин делает все возможное, чтобы вернуть российский футбол в международную семью. Но он является заложником ситуации.

«Мы все надеемся, что скоро будет, как раньше, и даже лучше. Но к этому моменту нужно быть готовым. Российские клубы должны понимать, что останавливаться нельзя, несмотря на отсутствие международной практики. То же самое касается и сборной России», — сказал президент «Целе».

Колотило отметил, что на своем месте он прикладывает максимум усилий для поддержания престижа российского футбола.

За «Целе» выступает российский вингер Никита Иосифов. В нынешнем сезоне он провел за словенский клуб 12 матчей во всех турнирах, забив четыре мяча и отдав четыре передачи.

Ранее бразильский полузащитник Клаудиньо рассказал, почему он ушел из «Зенита».