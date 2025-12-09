Президент ЦСКА лаконично оценил результаты клуба в сезоне КХЛ
Президент ЦСКА Есмантович: «Пытаемся выйти из сложного положения»
Фото: [ПХК ЦСКА]
Президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович в разговоре с «Чемпионатом» высказался о результатах армейцев в сезоне КХЛ.
На данный момент ЦСКА занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 37 очков в 35 матчах. Летом команду возглавил Игорь Никитин, ставший триумфатором минувшего сезона с «Локомотивом»
«ЦСКА оказался в сложном положении, пытаемся из этого выйти, работаем», — сказал Есмантович.
Он признал, что ЦСКА не находится на месте, соответствующем амбициям и возможностям клуба, но такая позиция соответствует игре, которую в настоящий момент показывает команда.
