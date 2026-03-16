Президента «Барселоны» Лапорту переизбрали на новый срок

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выступил после своего переизбрания на новый срок. Итоги выборов главы футбольного клуба подвели в Каталонии в ночь на 16 марта.

Лапорта набрал 68,18% голосов избирателей, тогда как его соперник Виктор Фонт получил только 29,78%. Лапорта занимает пост президента «Барселоны» с 2021 года, теперь его полномочия продлены еще на пять лет.

«Я благодарен этому замечательному клубу, где члены по-прежнему голосуют за избрание президента — это уникальное явление в мире. Члены клуба проголосовали за предложение о единстве, а не о конфронтации. Этот потрясающий результат придаст нам столько сил, что нас ничто не остановит. Мы продолжим защищать «Барселону» вопреки всему», — сказал Лапорта.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании после 28 туров, опережая мадридский «Реал» на четыре очка.

