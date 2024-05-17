Президентский фонд культурных инициатив поздравили с трехлетием на медиафасадах в Подмосковье

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) отмечает трехлетие со дня образования. Видеоролики с поздравлениями появились на медиафасадах Подмосковья и еще десяти российских регионов, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Как отметил гендиректор ПФКИ Роман Карманов, решение поздравить фонд на медиафасадах является приятным и ценным подарком.

«Это значит, что информацию о трехлетии ПФКИ и новых возможностях для творческих команд страны увидят миллионы людей», — подчеркнул он.

Цель Президентского фонда культурных инициатив — оказание всесторонней поддержки проектам в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Сейчас на сайте ПФКИ зарегистрированы около 160 тысяч команд, на рассмотрение экспертам направлено почти семьдесят шесть тысяч заявок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что в регионе активно развиваются президентские проекты.