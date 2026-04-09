Прибыль компании Расторгуева рухнула в 58 раз

Финансовые показатели «Продюсерской Компании Николая Расторгуева» резко ухудшились по итогам 2025 года, сообщает Super.ru. Прибыль организации упала в 58 раз по сравнению с предыдущим годом.

Если в 2024 году фирма заработала 15 млн рублей, то в 2025-м этот показатель составил всего 256 тыс. рублей. Выручка компании также снизилась. За минувший год она достигла 3,3 млн рублей. Это на 68% меньше, чем годом ранее, когда выручка составляла 10 млн рублей.

ООО «Продюсерская Компания Николая Расторгуева» работает на рынке с 2007 года. Основные направления деятельности — производство видео, творческие проекты, реклама и организация развлечений.

Отмечается, что уставной капитал распределен между двумя учредителями. Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев владеет 76% компании. Оставшиеся 24% принадлежат его сыну, которого также зовут Николай.

Помимо этой фирмы, артист ведет и другой бизнес. Расторгуев зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Кроме того, он является учредителем ООО «РДВ» и ООО «Радио Весна».

