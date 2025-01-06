Приемный отец Милохина вынужден работать грузчиком, чтобы обеспечить пятерых детей

После переезда из России Дмитрий Тюленев вынужден зарабатывать таким способом, чтобы обеспечить потребности семьи из пятерых детей. Кроме того, семье пришлось значительно снизить цену на свой дом в Анапе, который ранее подвергся поджогу со стороны хейтеров Милохина.

Как рассказал сам Тюленев, во время новогодних праздников его семья оказалась в затруднительном положении — с практически пустым кошельком. Он отметил, что пытается найти любые подработки за границей, не зная языка.

В основном мужчину берут на работу грузчиком или разнорабочим для проведения ремонтов. Тюленев также добавил, что они по-прежнему боятся возвращаться в Россию и стараются скрывать свое местонахождение.

15 сентября 2024 года на участок, где расположен дом Тюленевых, забросили коктейль Молотова с запиской, в которой ненавистники блогера требовали отправить его на спецоперацию, а его семье пожелали отправиться «в ад».

Поджигателей до сих пор не нашли, как и покупателей для коттеджа. Если еще прошлой осенью их дом площадью 300 кв. м продавали за 15 млн рублей, то теперь цена снизилась до 7,9 млн, но желающих приобрети его все равно нет.

Теперь приемный отец Милохина рассчитывает на поддержку от российских общественных организаций или знаменитостей. Сам Даня не помогает семье и продолжает снимать видео в ОАЭ и Таиланде.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы жестко избили серебряного призера чемпионата Европы Кирилла Ляпунова.