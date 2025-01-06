В центре Москвы жестко избили серебряного призера чемпионата Европы Ляпунова

По информации источника, нападение на спортсмена произошло на Тверском бульваре. Он получил ушиб глазного яблока, тканей глазницы, гематомы век и перелом правой скулы.

По данным ТАСС, которые ссылаются на секретаря Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елену Исхакову, состояние Ляпунова на данный момент стабильно.

Как рассказал сам Ляпунов, 9 января он намерен пойти на консультацию в отделение нейрохирургии.

38-летний Ляпунов принимал участие в Олимпийских играх 2016 года. Федерация гребли России планирует обсудить возможность оказания ему помощи в рабочем порядке.

Ранее сообщалось, что тренеров федерации гимнастики Азербайджана наказали за насилие над спортсменами.