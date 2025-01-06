В центре Москвы жестко избили серебряного призера чемпионата Европы Ляпунова
В Москве жестко избили гребца Кирилла Ляпунова
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В центре Москвы неизвестные избили серебряного призера чемпионата Европы, российского гребца Кирилла Ляпунова, сообщил телеканал «РЕН ТВ».
По информации источника, нападение на спортсмена произошло на Тверском бульваре. Он получил ушиб глазного яблока, тканей глазницы, гематомы век и перелом правой скулы.
По данным ТАСС, которые ссылаются на секретаря Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елену Исхакову, состояние Ляпунова на данный момент стабильно.
Как рассказал сам Ляпунов, 9 января он намерен пойти на консультацию в отделение нейрохирургии.
38-летний Ляпунов принимал участие в Олимпийских играх 2016 года. Федерация гребли России планирует обсудить возможность оказания ему помощи в рабочем порядке.
Ранее сообщалось, что тренеров федерации гимнастики Азербайджана наказали за насилие над спортсменами.