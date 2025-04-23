Приготовившую обугленных кур Гвинет Пэлтроу сравнили с Юлией Высоцкой

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу, известная своей приверженностью к здоровому образу жизни и палеодиете, вновь оказалась в центре внимания — на этот раз не в лучшем свете. Актриса стала объектом насмешек после того, как поделилась своим новым подходом к питанию, который, судя по всему, привел к странному кулинарному конфузу.

Пэлтроу ведет здоровый образ жизни и с гордостью делится своими достижениями в области здорового питания. В течение нескольких последних лет она активно исповедовала палеодиету, отказавшись от современных переработанных продуктов. Ее рацион включал черный кофе, костный бульон и овощи, что сделало актрису кумиром среди адептов здорового питания.

Тем не менее недавно Пэлтроу решила разнообразить свое меню, позволив себе некоторые исключения. Она призналась, что теперь может позволить себе более широкий спектр продуктов, в том числе хлеб на закваске и сыр.

Однако это не обошлось без последствий — эксперимент с новыми рецептами закончился, когда актриса приготовила «обугленных кур», которые не произвели должного впечатления на ее подписчиков.

Блогеры не оставили без внимания кулинарный промах Пэлтроу. Сообщества в социальных сетях заполонили остроумные комментарии, где сравнили неудачу актрисы сравнили с кулинарными экспериментами другой знаменитости — российской телеведущей Юлии Высоцкой.

Не обошлось без иронии — интернет-пользователи наградили Пэлтроу титулом «Черная курица Голливуда» и с ехидством отметили, что такая птица является «чит-милом по полной программе».

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон нарушила «королевскую традицию», выложив фотографию с сыном Луи.