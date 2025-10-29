Приговор без состава преступления: за что на самом деле судят российского баскетболиста Касаткина в Штатах

Парижский суд принял решение об экстрадиции российского баскетболиста в Соединенные Штаты. Спортсмена, задержанного в конце июня в аэропорту французской столицы, американская сторона подозревает в причастности к киберпреступлениям. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд в Париже удовлетворил запрос Соединенных Штатов о выдаче российского баскетболиста. Молодого человека задержали правоохранители Франции 21 июня сразу после его прибытия в международный аэропорт «Шарль-де-Голль».

Поводом для ареста стал орган заочного следствия из США, где спортсмена подозревают в совершении преступлений в киберпространстве. На протяжении всего разбирательства российский гражданин категорически отвергал свою вину, настаивая на необоснованности предъявляемых ему обвинений.

Несмотря на позицию защиты, французская Фемида приняла сторону американских властей, постановив передать им баскетболиста для дальнейшего судебного преследования. Теперь судьба спортсмена решается на дипломатическом уровне, а его защита готовится обжаловать это решение.

