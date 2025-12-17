Пригожин объяснил, почему в России перестали ставить мюзиклы

Золотая эпоха российских мюзиклов, похоже, осталась в двухтысячных. Эти грандиозные спектакли, когда-то взрастившие целую плеяду звезд, сегодня практически исчезли с афиш. Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Общественной Службой Новостей констатировал печальный факт: отрасль многое теряет, отказавшись от этого яркого и сложного жанра, который был настоящей школой мастерства для артистов и праздником для зрителей.

По его словам, причина ухода мюзиклов с главной сцены прозаична и сурова — экономика. По словам Пригожина, создавать такие проекты сегодня невероятно затратно. Они требуют огромных вложений в декорации, костюмы, масштабную режиссуру и долгие месяцы репетиций. Найти инвестора, готового рискнуть крупной суммой на столь сложное предприятие, практически невозможно. «Не с кем их снимать», — заключает продюсер, намекая и на дефицит подходящих многопрофильных артистов, способных одинаково сильно петь, танцевать и играть. В свое время эта «сокровищница шоу-бизнеса» стала трамплином для многих, включая Николая Баскова, но сегодня традиция прервана.

Продюсер добавил, что последствия этой паузы очевидны. Шоу-бизнес лишается мощного инструмента для раскрутки артистов в новом, непривычном амплуа, а публика — целого пласта зрелищной культуры, где история рассказывается через синтез музыки, драмы и хореографии. Молодое поколение зрителей просто не знает, насколько красочным и захватывающим может быть отечественное сценическое шоу такого формата.

Пригожин отмечает, что сегодня наблюдается мощный ностальгический тренд на нулевые годы. Если мода возвращает ту эпоху, то почему бы не вернуться и ее главным развлечениям? Продюсер не исключает, что мюзиклы могут получить второй шанс — как способ заново показать силу и разнообразие российского шоу-бизнеса. Их перезапуск мог бы стать глотком свежего воздуха для индустрии и культурным открытием для новых зрителей. Таким образом, итогом этого анализа становится не прощание, а скорее надежда на возрождение. Пауза в производстве мюзиклов — это не приговор жанру, а, возможно, лишь ожидание нового смелого продюсера и того самого поколения артистов, которые решатся бросить вызов сложности и затратности, чтобы вновь зажечь софиты над большой музыкальной историей.

