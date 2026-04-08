Пригожин признался, что обожает фирменные угощения Валерии на Пасху

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал , как его семья из года в год отмечает православную Пасху. Оказалось, что за блеском шоу-бизнеса и плотными гастрольными графиками скрывается совершенно камерная, трогательная традиция, которая объединяет всех домочадцев независимо от их занятости.

Как пояснил Пригожин, в их семье, как и в любой другой российской семье, пасхальный канон неизменен: крашеные яйца и ароматные куличи. Но главное здесь — не столько сами блюда, сколько сам процесс. В эти дни все отменяют свои дела, какие бы важные они ни были, и стараются присоединиться к общему действу. Кто-то печет куличи, кто-то красит яйца, кто-то наряжает дом — каждый находит себе роль в этом большом семейном спектакле. Продюсер признается, что они очень любят этот праздник, и отдельно выделяет кулинарный талант своей супруги, певицы Валерии: он обожает ее фирменные угощения, которые из года в год становятся гвоздем пасхального стола.

По ощущениям, говорит Пригожин, для их семьи Пасха — это почти Новый год, только весной. То же волшебство, то же чудо, то же ожидание чего-то светлого и радостного. И, как в любом уважающем себя семейном празднике, здесь есть место и здоровому соревновательному азарту. Особенно все любят устраивать поединки по битью яиц — кто кого перебьет, тот и победитель. Этот простой, но увлекательный ритуал собирает вокруг стола и взрослых, и детей, превращая пасхальное застолье в веселую битву, которая остается в памяти как одна из самых теплых традиций.

Ранее также Николай Цискаридзе поделился трогательными семейными традициями Пасхи.