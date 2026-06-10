«Приходите на мой концерт в декабре»: как Алексей Серов отреагировал на критику после концерта в Иркутске?

На День города в Иркутске 6 июня группа «Дискотека Авария» устроила яркое шоу, однако выступление солиста коллектива Алексея Серова вызвал неоднозначную реакцию у публики, сообщает Teleprogramma.org. В какой-то момент выступления артист сорвал с себя рубашку и начал танцевать. Некоторые зрители сочли это действие весьма откровенным. По свидетельствам очевидцев, несколько родителей даже увели детей из зала.

Фото: [ скриншот видео ]

Сам Серов не стал молчать и открыто высказался о случившемся в социальных сетях. Он поблагодарил зрителей за их реакцию и заверил, что готов ответить на критику. Более того, артист пригласил хейтеров на свой сольный концерт.

«Благодарю вас за комментарии, это все-таки какая-то реакция на меня, на наше творчество. Вы знаете, мы найдем самые грязные, самые мерзкие, самые токсичные комментарии, и напишем владельцам аккаунтов и пригласим на наш сольный концерт в декабре», — высказался Серов.

Остальные участники группы также прокомментировали выступление. Они признались, что их забавляют ролики поклонников, которые активно обсуждают инцидент, и поблагодарили публику за теплый прием.

Напомним, что группа «Дискотека Авария» была основана еще в 1990 году. Пик ее популярности пришелся на 2000-е, когда хиты коллектива гремели на всех дискотеках. Сейчас группа выступает в формате дуэта: в ее составе остались Алексей Серов и Алексей Рыжов.

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