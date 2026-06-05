«Травля, неудачные фото и обвинения в инцесте»: экс-солистка «Демо» Саша Зверева подала в суд на телеграм-канал

Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева, которая сейчас живет в США, решила защищать свою честь и достоинство в суде, сообщает LIFE со ссылкой на телеграм-канал SHOT. Певица подала иск против авторов телеграм-канала, который, по ее словам, регулярно ее травит. В иске указано, что канал публикует неудачные фотографии певицы, критикует ее образ жизни и внешность, а также распространяет клеветническую информацию.

Особенно возмутительными Зверева считает обвинения в инцесте. Хейтеры утверждают, что она ведет себя «слишком тактильно» со своими сыновьями. Певица требует прекратить эту травлю. Третьим лицом в деле выступает сам мессенджер Telegram.

Зверева известна по хитам 90-х, таким как «Солнышко» и «Демо». С 2015 года она живет в США. Певица замужем за американцем Дэном Уолбраном, у них есть общий сын Себастьян. Также у Зверевой есть дочь Василиса и сын Макар от банкира Ильи Гусева, а также сын Лев от диджея Дмитрия Алмазова.

Сейчас артистка ведет личный блог и проводит женские ретриты по нетрадиционной медицине для мам.

Ранее сообщалось, что бывшая жена продюсера Александра Цекало подала против него иск.