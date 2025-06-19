Прилепин может возглавить театр современной патриотической драматургии

Писатель и публицист Захар Прилепин может претендовать на пост главы нового патриотического театра драматургии, который будет создан по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

Она рассказала, что идея создания такого театра прозвучала еще в марте от самого Прилепина, который предложил развивать современную патриотическую драматургию в России.

«Мы будем стараться помочь Захару [Прилепину] и его команде. Мне кажется, что будущее руководство будет за ним», — сказала Любимова.

Она подчеркнула, что решение о назначении главного режиссера и составе труппы театра принимали не чиновники, а деятели искусств.

Путин дал поручение завершить подготовительный этап и сформировать новый театр к 30 ноября 2025 года. В работу по созданию театра вовлечены не только представители Минкульта России, но и высокопоставленные чиновники, такие как мэр Москвы Сергей Собянин и помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее писатель Захар Прилепин предсказал реакцию россиян в случае возвращения певицы Аллы Пугачевой в Россию.