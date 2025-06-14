Прилепин предсказал реакцию россиян в случае возвращения Пугачевой в РФ

Российский писатель и публицист Захар Прилепин высказался о возможном возвращении в РФ певицы Аллы Пугачевой. В интервью РИА Новости он предположил , что на возвращение артистки никто и не обратит внимание.

Прилепин подчеркнул, что звезды, покинувшие свою Родину в тяжелые дня нее времена, не заслуживают проявления к себе интереса со стороны россиян.

«Если та же Алла Пугачева приедет, то никто и не заметит, что она приехала. Даже иноагенты могут приехать, им не запрещено приезжать. Они просто должны соблюдать определенные условия в распространении своей культурной продукции», — отметил писатель.

Прилепин добавил, что многие уехавшие знаменитости уже возвращаются. По его словам, в стране сейчас находятся многие известные личности, за исключением Артура Смольянинова** признанного в РФ экстремистом и террористом, Андрея Макаревича* и Бориса Гребенщикова*. Журналист также предположил, что в Россию приехала певица Земфира*.

В то же время, рассказал публицист, многим его коллегам сейчас «трудно пробиться» в российский шо-бизнес, несмотря на то, что они поддерживают страну.

По словам Прилепина, многие творческие люди, участвующие в волонтерских и фронтовых инициативах, сталкиваются с препятствиями, в то время как творчество тех, кто оказался против России, пользуется популярностью.

Ранее сообщалось, что в Чебоксары санавиацией доставили Аллу Пугачеву и провели ей операцию.

*Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами.

**признан иностранным агентом, террористом и экстремистом.