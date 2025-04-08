Примерно 80 туристических теплоходов ожидается на причале в Касимове в этом году

В текущем году в Касимов причалят почти 80 теплоходов. Об этом сообщает 7info со ссылкой на администрацию округа.

Уточняется, что в минувшем году Касимовский округ посетили свыше ста тысяч путешественников, что на 30% больше по сравнению с годом ранее. Кроме того, в городе причалило около 60 круизных теплоходов, что на 21% больше, чем в 2023 году.

Добавляется, что Касимов вошел в число финалистов премии «Туристические города» в номинации «Город музейного туризма» в этом году.

Ранее сообщалось, что в 2024 году туристический сезон в Дубне побил все рекорды.