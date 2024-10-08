Политолог Дубровицкий раскрыл последствия ухода Карла III в плане отношений внутри Букингемского дворца

Британский королевский двор уже готовится к смерти Карла III. После чего на престол должен взойти его старший сын Уильям, что может стать серьезной проблемой для принца Гарри. Политолог Дмитрий Дубровицкий рассказал, как уход короля отразится на отношениях внутри Букингемского дворца. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, личные отношения в королевской семье испортились уже давно, еще при жизни принцессы Дианы. Тем не менее все братья и все ветви данной семьи все же переживут конфликты с принцем Гарри.

Однако дальнейшая судьба отношений в королевской семье зависит только от действий принца Гарри. Однако королевская семья достаточно сдержанные люди, старающиеся не проявлять каких-либо эмоций и наглядно не демонстрировать свои отношения на публике.

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