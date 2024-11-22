Принц Гарри признался, что встретит Рождество в одиночестве

Принц Гарри женился на Меган Маркл, несмотря на то, что его семья ее не приняла. Спустя некоторое время после свадьбы пара поняла, что в королевском дворе они не смогут стать счастливыми, и решили уехать из него.

В 2020 году супруги поселились в Калифорнии.

Но переезд в другую страну не помог супругам сохранить хорошие отношения. Между ними все чаще вспыхивают ссоры.

О разладе в семье говорит тот факт, что принц Гарри будет отмечать Рождество в одиночестве. Он планирует организовать встречу, на которой приглашенные смогут пообщаться с ним поближе.

Меган Маркл не будет присутствовать на мероприятии, сообщает «Radar Online».

Ранее сообщалось о том, что принц Гарри описал в мемуарах ситуацию, которой не было.