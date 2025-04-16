Подаренный принцу Гарри «русский» пасхальный кулич вызвал скандал на Украине

На прошлой неделе принц Гарри посетил Украину. Он побывал в одном из госпиталей во Львове.

Правда, о визите герцога Сассекского в Незалежную стало известно только после того, как он ее покинул.

Во Львове принцу Гарри подарили пасхальный кулич, что вызвало возмущение украинцев.

Некоторые из них сочли, что это не украинская традиционная паска, а русский кулич, и такой подарок демонстрирует неуважение к украинской аутентике, сообщает издание «Телеграф».

Исследовательница гастрономической культуры Украины Елена Брайченко в эфире телеканала «Киев 24» заявила, что принцу Гарри преподнесли украинскую паску, просто такую, которую обычно пекут для Харьковской и Сумской областей.

Ранее сообщалось о том, что принц Гарри неожиданно появился на Украине во львовском госпитале.