Онкобольная Кейт Миддлтон вернулась к тренировкам в спортзале

Об этом со ссылкой на источник сообщает Hello.

Отмечается, что самочувствие принцессы Уэльской улучшилось. Сейчас она снова посещает спортзал.

22 марта Миддлтон сообщила, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии.

Онкологическое заболевание у нее выявили во время тестов, сделанных после операции на брюшной полости.

Первый выход в свет Кейт Миддлтон после постановки диагноза состоялся 15 июня.

9 сентября Миддлтон сообщила о завершении курса лечения. Последние девять месяцев для принцессы были очень сложным периодом.

Сейчас для нее главная задача в том, чтобы как можно дольше продлилась ремиссия.

Ранее сообщалось о том, что жена Карла III подхватила инфекцию.