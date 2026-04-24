«Торпедо» подписало новый контракт с тренером Исаковым: в дебютный год он повторил клубный рекорд

Нижегородское «Торпедо» объявило о подписании нового контракта с главным тренером команда Алексеем Исаковым. Соглашение рассчитано на два года.

Специалист проработал в клубной системе на всех уровнях, а перед началом сезона ему было доверено возглавить основную команду. Нижегородцы уверенно обеспечили себе место в плей-офф задолго до окончания регулярного чемпионата, а в первом раунде плей-офф сенсационно выбили из турнира «Северсталь». Выход во второй раунд плей-офф стал повторением клубного достижения.

В четвертьфинале Кубка Гагарина волжане достойно противостояли победителю регулярного чемпионата «Металлургу», а тренер уральцев Андрей Разин особо отмечал работу своего коллеги из «Торпедо».

По окончании сезона «Торпедо» и его тренер удостоились восторженных слов от губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Ранее стало известно, что новый главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев решил расстаться с канадским нападающим Максимом Комтуа.