Анонс номинантов на «Оскар» перенесли из-за природных пожаров в Калифорнии

Телеканал CBS News сообщил , что объявление номинантов на премию «Оскар» перенесено с 17 на 19 января из-за лесных пожаров, охвативших Лос-Анджелес. Информация основана на письме киноакадемии, которое оказалось в распоряжении телеканала.

Также киноакадемия приняла решение продлить срок голосования для выбора номинантов на два дня. Теперь оно завершится 14 января.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден принял решение отменить свою запланированную поездку в Италию на фоне разрушительных лесных пожаров, охвативших Калифорнию.