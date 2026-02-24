Призер Олимпиады Филиппов предположил, когда «Спартак» выиграет РПЛ

Спортсмен признался, что болеет за красно-белых. В последний раз «Спартак» взял золото чемпионата России в сезоне 2016/17, в текущем чемпионате красно-белые идут на шестом месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.

«Когда я стану олимпийским чемпионом. Надеюсь, пораньше. Надеюсь, все поменяется в лучшую сторону», — в шутку ответил Филиппов на вопрос, когда «Спартак» станет чемпионом.

Никита Филиппов оказался единственным российским спортсменом, сумевшим завоевать медаль на Олимпийских играх-2026. Он написал в своем телеграм-канале, что был рад стать частью такого большого праздника как Олимпиада, и заявил, что теперь еще сильнее мечтает выиграть золото на следующих Играх.

Всего в Олимпийских играх в Италии приняли участие 13 российских спортсменов.