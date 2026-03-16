Призер Олимпиады раскрыл секрет счастливых трусов

Серебряный призер Олимпийских игр российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал в интервью ТАСС о примете, которая помогает ему побеждать. Весь сезон спортсмен выступал в одних и тех же трусах, которые считает счастливыми.

«Есть примета, что в счастливых трусах быстрее бежится. И они какие-то такие особенные», — подчеркнул спортсмен.

По словам Филиппова, трусы были одобрены международной федераций. Спортсмен отправил их на утверждение, желая подстраховаться, поскольку у трусов на ленточке синий, белый и красные цвета, которые при желании можно было счесть за российскую государственную символику.

«И я думал, что если у меня там как-то трусы засветятся, то ничего они не сделают, потому что эта одежда одобрена федерацией», — сказал Филиппов.

Он признался, что будет выступать в «поюзанных» трусах как минимум до конца сезона, а там, возможно, появится новая олимпийская примета.

После серебряной медали на Олимпийских играх в Италии Филиппов уже успел завоевать золотые медали на чемпионате страны и чемпионате Европы.

Ранее сборная России заняла третье общекомандное место на Паралимпиаде, выступая усеченной командой в шесть человек.