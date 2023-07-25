Пробный забег провели на трассе проекта «5 верст» в Пушкино

На трассе проекта «5 верст» в парке «Серебрянка» в Пушкино провели пробный забег перед официальным открытием, которое состоится в конце недели.

Как сообщила руководитель забегов в Пушкино Бибигуль Астафьева, слова которой приводит интернет-издание «Пушкинское время», во время пробного забега были в том числе определены точки старта и финиша.

«На забег пришли около десяти любителей бега, а на дистанции помогали шесть волонтеров», — сказала Бибигуль Астафьева.

Проект «5 верст» — это серия бесплатных забегов в парках. Старты проходя уже более чем в ста российских городах. В Московской области к проекту присоединились большинство округов, в том числе Королев, Химки, Балашиха, Мытищи.

Бибигуль Астафьева добавила, что участвовать в проекте «5 верст» могут люди с абсолютно разной физической подготовкой. Дистанцию можно пройти даже пешком.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что каждый год на территории Московской области открывается до двенадцати парков.