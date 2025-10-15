Продюсер Дробыш оценил эпатажный образ Марго Овсянниковой

Новый клип певицы Марго Овсянниковой, снятый в болотистой местности с откровенными образами, спровоцировал очередную волну критики. Пользователей возмутили не только вызывающие наряды, но и манера исполнения, которую многие назвали вульгарным кривлянием. Как пояснил продюсер Виктор Дробыш, проблема заключается в подмене музыкального содержания чистым эпатажем. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, в отличие от концептуального подхода Леди Гаги, у Овсянниковой отсутствует целостный художественный образ и профессиональный вокал. По его словам, публика запомнит лишь нашумевшее «кукареку», но не музыкальную составляющую.

Продюсер резюмировал, что такая стратегия грозит певице быстрым забвением в профессиональной среде. Если артистка не перейдет к серьезному репертуару и не откажется от провокационных приемов, ее карьера в шоу-бизнесе может оказаться кратковременным явлением, не оставившим значимого творческого наследия.

