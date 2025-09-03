Россиянам раскрыли, почему песня Шуфутинского «Третье сентября» превратилась в мем

Легендарная композиция Михаила Шуфутинского «Третье сентября» демонстрирует удивительную способность оставаться актуальной для разных поколений слушателей. Изначально созданная как лирический шлягер, песня постепенно трансформировалась в культурный феномен, объединяющий как поклонников творчества артиста, так и современную молодежь. По мнению музыкального продюсера Виктора Дробыша, секрет долголетия хита кроется в его структурной простоте и эмоциональной достоверности. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что запоминающийся рефрен, узнаваемый тембр голоса Шуфутинского и ритмическая четкость мелодии создают идеальные условия для массового восприятия. Особую роль играет привязка к конкретной дате, что превращает композицию в своеобразный культурный маркер начала осени.

По мнению продюсера, важным катализатором новой волны популярности стало взаимодействие песни с интернет-средой. Социальные сети превратили композицию в вирусный контент — многочисленные мемы, пародии и короткие видео тиктокерах многократно усилили ее присутствие в цифровом пространстве. Именно эта адаптация под современные форматы сделала хит близким и поколению зумеров.

Он резюмировал, что это уникальное явление: песня, созданная десятилетия назад, продолжает жить в новых форматах и контекстах. Ее ежегодное возрождение в сентябре демонстрирует, что настоящая художественная ценность способна преодолевать временные границы и находить отклик у самой разной аудитории, объединяя людей через общие эмоции и культурные коды.

Ранее Запашный предложил сделать Шуфутинов день официальным праздником.