Продюсер Дробыш оценил методику Долиной по обучению вокалу

Педагогические методы легенды российской эстрады Ларисы Долиной вызвали волну критики в музыкальном сообществе и соцсетях. Певица активно комментирует вокал коллег и учеников, считая это своей миссией, однако ее резкий тон и публичные замечания (как в вирусном ролике с Димой Биланом) часто воспринимаются как унизительные. Музыкальный продюсер Виктор Дробыш в интервью Общественной Службе Новостей раскритиковал ее подход.

По его словам, Долина использует «метод кнута» и делает упор на технику дыхания, хотя мировая вокальная школа давно отказалась от авторитарного стиля. Также без профильного образования певица игнорирует этику преподавания, травмируя учеников. Кроме того, вызывает сомнение, хочет ли она учить или самоутвердиться за счет менее известных артистов.

Продюсер подчеркнул, что жесткая критика блокирует творческое развитие, формирует комплексы, в плане репутации самой певицы растет негатив в соцсетях, подрывается авторитет мэтра. В целом же конфликт высветил разрыв между старой школой и современными гуманными практиками обучения.

Дробыш призвал Долину сменить тактику на доброжелательную, иначе ее просветительская инициатива рискует превратиться в инструмент буллинга, дискредитирующий не только ее, но и традиции русской вокальной педагогики.

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