Продюсер Дробыш раскрыл причину любви молодежи к песням Кадышевой

Исполнительница хита «Течет ручей» Надежда Кадышева внезапно стала весьма популярной среди зумеров. Хит звезды «Плывет веночек», попав в тренды TikTok, заставил обратить на себя внимание целое поколение юных пользователей соцсети. Продюсер Виктор Дробыш пояснил этот успех. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, в музыкальном мире, как и в модной индустрии, все циклично. Так, песня Евдокимова «Фантазер», известная как хит конца 80-х годов прошлого века, выстрелила и в наше время. В целом в России сегодня идет большой хайп на народном творчестве и имеется запрос на фольклорную тематику. Данную волну удачно подловили зумеры и втянулись, как когда-то подсели их родители на песни по типу «Широка река» или «Я не колдунья».

Продюсер отметил, что длительным нынешний успех Кадышевой маловероятно будет. Поскольку подобное лирическое творчество быстро утомляет.

По его мнению, при правильном пиаре и новых хитах ситуацию можно исправить. К тому же в скором времени и стоимость билетов на концерты Кадышевой взлетит вверх.

Ранее продюсер раскрыл, как песня «Плывет веночек» позволяет Кадышевой увеличить свой доход.