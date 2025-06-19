Продюсер Дробыш оценил угрозы Шаляпина в его адрес

Певец Прохор Шаляпин публично пригрозил продюсеру Виктору Дробышу «людьми из Кремля» после критики в свой адрес. Шаляпин заявил, что Дробыш нелестно оценил его талант, что вызвало возмущение артиста. Конфликт разгорелся из-за резких высказываний Дробыша о творческих способностях Шаляпина. В ответ певец намекнул на административный ресурс для давления на продюсера, обвинив его в «колкостях». Сам продюсер отреагировал на угрозы певца с полным безразличием. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, он свое мнение высказал. Если кто-то не способен на конструктивную критику – это его проблемы.

Продюсер отметил, что не понимает, что Шаляпина так задело, поскольку сам Дробыш не распространяет сплетни и не намерен втягиваться в скандалы с обидчиками.

По его мнению, речи нужно говорить в лицо, а не в сомнительных интервью за спиной. Кроме того, продюсер давно не слышал новых песен Шаляпина, поставив под сомнение актуальность его карьеры.

Ранее он раскрыл причину любви молодежи к песням Кадышевой.