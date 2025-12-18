Продюсер Дробыш раскрыл гонорары звезд

Цена, которую мы видим на афише концерта, — это далеко не случайная цифра. Как объясняет продюсер Виктор Дробыш, стоимость выступления звезды формируется из трех ключевых компонентов: ее текущего успеха, уровня народной узнаваемости и, как ни странно, репертуара. Именно сочетание этих факторов определяет, почему одни артисты обходятся организаторам в десятки миллионов, а другие — в разы дешевле. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Раскрывая конкретные цифры, он называет неожиданного лидера рынка. Самой дорогой исполнительницей сегодня является Надежда Кадышева, чей выход на сцену оценивается не менее чем в 50 млн рублей. За ней следует Сергей Шнуров, способный собрать около 30 млн рублей за одно выступление. Замыкает тройку «король эстрады» Филипп Киркоров с гонораром в 25 млн рублей. На этом фоне такие звезды, как Леонид Агутин, Полина Гагарина или Сергей Лазарев, запрашивают куда более скромные суммы — в районе 10-15 млн рублей.

По словам Дробыша, эта финансовая иерархия имеет прямые последствия для шоу-бизнеса и зрителей. Высокие гонорары топ-артистов автоматически увеличивают стоимость билетов и делают масштабные турне сложными в организации. С другой стороны, такие цифры отражают проверенную годами лояльность аудитории, гарантирующую аншлаг даже в регионах.

Он резюмировал, что за яркими афишами и сценическим шоу стоит холодный экономический расчет. Гонорар артиста — это фактически цена на уникальный товар: его талант, бренд и безоговорочную любовь публики, которая, как показывает пример Кадышевой, не всегда коррелирует с модными трендами, но всегда — с умением говорить с народом на одном языке.

