Продюсер «Ласкового мая» Разин пришел в бешенство после новогоднего концерта на Первом канале

Артисты, которые в новогоднюю ночь на Первом канале исполняли песни Юрия Шатунова, могут столкнуться с судебными разбирательствами и штрафами. Об этом, как пишет «Московский комсомолец», заявил Андрей Разин, бывший музыкальный продюсер группы «Ласковый май».

Продюсер подчеркнул, что все исполнители, которые выступили на мероприятии и исполнили композиции без его согласия как автора и обладателя прав на песни, будут нести ответственность за свои противозаконные действия.

«Они за все заплатят… Всех, невзирая на их имена, ждут суды, и очень серьезные штрафы», — пригрозил Разин.

Разин добавил, что организаторам мероприятия были направлены досудебные претензии. В случае, если они не возместят ущерб в размере 85 тыс долларов США за каждое нарушение в досудебном порядке, будет инициировано полноценное судебное разбирательство.

Юрий Шатунов ушёл из жизни 23 июня 2022 года. Незадолго до этого события он судился с Андреем Разиным. Последний всячески старался запретить Шатунову исполнять хиты группы «Ласковый май». Однако Шатунов одержал победу в последнем судебном процессе, закрепив за собой авторские права на композиции. После ухода артиста его семья стала правообладателем.