Продюсер объявил о возможном возвращении Урганта на ТВ в 2026 году

Стало известно о возможных сроках возвращения на телевидение популярного ведущего Ивана Урганта. После приостановки его шоу «Вечерний Ургант» в 2022 году в медиасреде постоянно возникали слухи о возобновлении программы.

Продюсер Павел Рудченко в комментарии интернет-изданию «Абзац» дал понять, что возвращение проекта с участием Урганта возможно уже в следующем году.

По его словам, шоу закрывать не планируют. Главная причина этого — отсутствие на рынке подходящей кандидатуры, способной полноценно заменить Урганта в роли ведущего.

«Никто не хочет занимать его место. [Гарик] Мартиросян и [Николай] Басков отказались. Следующий год будет договорным для Первого канала. Они попытаются его вернуть на канал заново», — сказал Рудченко.

Напомним, что после начала специальной военной операции (СВО) Ургант разместил на своей странице в социальной сети изображение черного квадрата. После этого выход его программы был приостановлен.

Осенью 2024 года слухи о скором возвращении шоу снова активизировались, однако отец шоумена, актер Андрей Ургант, их опроверг.

По информации продюсера Евгения Бабичева, руководство Первого канала действительно заинтересовано в возвращении Урганта. Именно это, по его словам, является причиной, по которой ведущего до сих пор официально не уволили, а лишь отстранили от эфира.

Ранее народная артистка РФ Лариса Долина отреагировала на выселение из квартиры в Хамовниках одним словом.