Лариса Долина отреагировала на выселение из квартиры в Хамовниках одним словом «спасибо»

Лариса Долина отреагировала на решение суда о своем выселении из элитной квартиры в Хамовниках лаконично. Адвокат певицы рассказала, что ее подзащитная написала лишь «спасибо». Об этом сообщает URA.RU.

Мосгорсуд завершил многомесячное разбирательство, подтвердив законность требований покупательницы Полины Лурье. Ранее Верховный суд уже признал ее право собственности на апартаменты стоимостью $1.2 млн, указав, что Долина занимает их незаконно. Новое решение окончательно открывает дорогу к принудительному выселению певицы и ее родственников.

Адвокат Мария Пухова, комментируя итоги заседания, передала лаконичную реакцию своей клиентки. После громкого скандала, в котором Долина обвиняла Лурье в мошенничестве, и серии судебных процессов, эта сдержанная благодарность выглядит финальным аккордом в сложной истории.

Ранее сообщалось о том, что Лариса Долина покинула квартиру в Хамовниках по решению суда.