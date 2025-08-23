Продюсер Пригожин дал оценку конкурсу «Интервидение»

Российская певица Пелагея присоединилась к числу послов нового музыкального конкурса «Интервидение». Ее коллегами в этой роли стали Дима Билан и Клава Кока, что указывает на серьезные амбиции проекта в поиске собственного места на международной музыкальной арене. Центральной темой обсуждения остается вопрос о том, сможет ли новый конкурс составить конкуренцию или даже стать альтернативой легендарному «Евровидению». Известный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя это для «Инфо24», призвал к осторожности в прогнозах.

Он подчеркнул, что «Евровидение» обладает беспрецедентной историей длиною в шесть десятилетий, в то время как «Интервидение» только начинает свой путь.

По мнению продюсера, форматы этих событий пока различаются, и для прямого сравнения необходимо дождаться полного раскрытия концепции нового проекта. Такой взвешенный подход позволяет избежать поспешных выводов и завышенных ожиданий. Статус «Интервидения» будет напрямую зависеть от качества его дебюта, международного состава участников и зрительского интереса.

Подводя итоги, Пригожин высоко оценил выбор послов, назвав его очень удачным. Привлечение авторитетных и разноплановых артистов, таких как Пелагея, Билан и Кока, является сильным ходом, который формирует позитивный образ конкурса и привлекает к нему внимание разнообразной аудитории. Это создает прочный фундамент для будущего развития «Интервидения».

