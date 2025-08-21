Стало известно, кто представит Россию и США на «Интервидении» в Подмосковье
Брэндон Ховард будет представлять Соединенные Штаты на международном музыкальном соревновании «Интервидение», сообщил РЕН ТВ.
Организаторы этого музыкального события объявили об участии американского вокалиста, продюсера и композитора. Он вырос в музыкально насыщенной атмосфере Лос-Анджелеса и Чикаго.
Его бабушка Жозефина Ховард была певицей в The Caravans, пионерской американской группе, впервые представившей религиозные песни в эфире обычного радио. А его мать Мики Ховард является известной певицей, которую в 80-е годы представлял Джо Джексон — глава знаменитой семьи Джексонов.
Представители конкурса сообщили, что на протяжении своей карьеры Брэндон Ховард выпустил немало успешных треков, достигших вершин известных хит-парадов, включая престижный Billboard 200. В 2010 году, работая совместно с другими музыкантами, он создал Ke Nako, гимн чемпионата мира по футболу в ЮАР, посвятив его Нельсону Манделе.
Международный песенный конкурс «Интервидение–2025» состоится 20 сентября 2025 года на «Live Арене» в поселке Новоивановское, Московская область. Россию представит автор и исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) с композицией «Прямо по сердцу».
