Стало известно, кто представит Россию и США на «Интервидении» в Подмосковье

Организаторы этого музыкального события объявили об участии американского вокалиста, продюсера и композитора. Он вырос в музыкально насыщенной атмосфере Лос-Анджелеса и Чикаго.

Его бабушка Жозефина Ховард была певицей в The Caravans, пионерской американской группе, впервые представившей религиозные песни в эфире обычного радио. А его мать Мики Ховард является известной певицей, которую в 80-е годы представлял Джо Джексон — глава знаменитой семьи Джексонов.

Представители конкурса сообщили, что на протяжении своей карьеры Брэндон Ховард выпустил немало успешных треков, достигших вершин известных хит-парадов, включая престижный Billboard 200. В 2010 году, работая совместно с другими музыкантами, он создал Ke Nako, гимн чемпионата мира по футболу в ЮАР, посвятив его Нельсону Манделе.

Международный песенный конкурс «Интервидение–2025» состоится 20 сентября 2025 года на «Live Арене» в поселке Новоивановское, Московская область. Россию представит автор и исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) с композицией «Прямо по сердцу».

